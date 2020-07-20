عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 20 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

الاستئناف تؤيد إعدام قتلة الشهيد أحمد الخير

ابلاغات في مواجهة الجاز ومصطفى عثمان والبيلي والتهامي في قضية استحقاقات متضرري حرب الخليج

مكافحة المخدرات تفكك شبكتين لتهريب المخدرات بولايتي والقضارف وسنار

البرهان يتسلم مذكرة من اسر شهداء 19 يوليو طالبت بالكشف عن مناطق قبورهم

وزيرة المالية تقف على حل مشكلة المواصلات

الري : المياه تنساب في كل قنوات مشروع الجزيرة

جعفر خضر : قطع جائر وإبادة كاملة لغابة الفاو بالقضارف

اعلان نتيجة شهادة الأساس بالجزيرة بنسبة نجاح 62%

وزير التخطيط العمراني : سنرفع الظلم والتهميش عن مهندسي المحليات

احسان فقيري: الانتقادات التي وجهت للجيش حول فض الاعتصام والمناطق المحتلة

التنمية الإجتماعية تعلن لم شمل عدد من نزلاء الدور الإيوائية بذويهم

رئيس الجبهة الثورية يكشف لـ(الجريدة) أسباب جديدة لتأخر توقيع السلام

رئيس الجبهة الثورية: توقيع الاتفاق يحتاج إلى قرارات سياسية شجاعة من المركز

مقتل واصابة تسعة اشخاص بالجنينة

صحيفة الوطن

خروج (٥) محطات مياه من الخدمة بسبب انحسار النيل

الأمم المتحدة :السودان يواجه اسوأ غذاء في تاريخه المعاصر

مصرع (٣) شباب على يد عصابات (نيقرز) بشرق النيل

الاستئناف تؤيد حكم الإعدام ل٢٩ من منسوبي جهاز المخابرات في قضية أحمد الخير

طه علي البشير رئيساً لاتحاد شركات ومؤسسات التأمين السودانية

النيل الدولية

سقوط قتلى وجرحى إثر تفلتات أمنية بالجنينة

حمدوك بتسلم مذكرة من أسر شهداء 19 يوليو

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يلتقي وفد عموديات قبائل البجا

جلسة مباحثات مشتركة بين رئيس الأركان السوداني ونظيره الاريتري

وزيرة المالية تقف على مشكلات النقل العام لحل أزمة المواصلات

محاكمة المتهمين في مجزرة الابيض تبدأ اليوم

السوداني الدولية

إعلان أولى جلسات محاكمة البشير والمتهمين بانقلاب الإنقاذ

قطاع التأمين تأثر بجائحة كورونا

أسعار خراف الأضاحي .. الأضحية بالنظر ..

اليوم التالي

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مياه الخرطوم: انحسار مفاجئ للنيلين ونهر النيل يتسبب في خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة

اجتماع مجلس شورى المريخ ولجنة سحب الثقة يرسم حاضر ومستقبل المريخ

شداد يقدم إقتراحاً لعدالة مسابقة الممتاز

آخر لحظة

التغيير تطالب بالتقشف واتهامات لحمدوك بتعطيل تعيين الولاة

خبراء : تعديلات القوانين الأخيرة ستقوض التسامح الديني والسياسي

قيادات بالنظام السابق تضارب في الدولار

أسامة سعيد: يجب الكف عن إضعاف المنظومة الامنية بدواعي الإصلاح

مناع:انجازات الحكومة (صفرية) والوضع المعيشي لا يحتمل

جبريل ابراهيم:التعديلات القانونية ليست من اولويات الشعب

وزير المالية المكلف تناقش تحضيرات مؤتمر اصدقاء السودان بالرياض

أخبار اليوم

رئيس الأركان الأريتري يصل البلاد علي رأس وفد رفيع

قتلى وجرحى في أحداث مؤسفة بالجنينة احتوتها القوات المسلحة

البرهان يتسلم مذكرة أُسر شهداء حركة ١٩ يوليو ١٩٧١

محاكمة المتهمين في مجزرة الابيض اليوم الاثنين بقاعةالمجلس التشريعي

وزيرة المالية : تفعيل القوانين التي تنظم تشغيل النقل وعمل آلية لرقابة المواصلات العامة

اصابات كورونا ترتفع من جديد بتسجيل(230)حالة ليرتفع العدد الى (10992) اصابة و(693) حالة وفاة

السوداني

شيخ الأزهر يتدخل لتقديم مساعدات للسودانيين العالقين في «الأقصر» بعد تفاقم معاناتهم

مقتل وجرح «10» في أحداث داخل الجنينة بغرب دارفور

البرهان يتسلّم مذكرة من أسر شهداء حركة 19 يوليو 1971

حمدوك يتسلم مذكرة أسر شهداء ١٩ يوليو

وزيرة المالية المُكلِّف تُناقش تحضيرات مُؤتمر أصدقاء السُّودان بالرياض

السيادي يبحث زيادة مرتبات أساتذة الجامعات وإسكان الطلاب

وزير العدل : يجب مشاركة الجميع في صناعة الدستور ليكون مقدساً لهم

إعلان نتيجة امتحانات شهادة أساس الجزيرة بنسبة نجاح 69.2٪

وكالة السودان للأنباء “سونا”

قتلى وجرحى في أحداث مؤسفة بالجنينة احتوتها القوات المسلحة

البرهان يتسلم مذكرة أُسر شهداء حركة ١٩ يوليو ١٩٧١

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يلتقي وفد عموديات قبائل البجا

التعايشي وحركة جيش تحرير السودان يبحثان قضايا السلام

الصحة: تسجيل (230) حالة اصابة جديدة بكورونا وتعافي (39)

عائشة وصغيرون تبحثان العقبات التي تواجه الجامعات

حمدوك في تغريدة: تسلمت مبادرة قيام مؤتمر قيادات الادارة الاهلية

حمدوك يتسلم مذكرة أسر شهداء ١٩ يوليو

رئيس الوزراء يتسلم مبادرة أمير عموم قبائل حمر

رئيس الأركان الأريتري يصل البلاد علي رأس وفد رفيع

إنطلاق مؤتمر الصلح بين الفلاتة والرزيقات الاربعاء المقبل بنيالا

اراء أصحاب المصلحة فى سد النهضة

وزيرة المالية تناقش تحضيرات مؤتمر اصدقاء السودان بالرياض

وزيرة المالية تقف على مشكلات النقل العام لحل أزمة المواصلات

وزير الري يطمئن على ري العروة الصيفية

لينا الشيخ: تحقيق أجندة التنمية المستدامة من أولويات الحكومة الإنتقالية

التجارة: خطة مستقبلية لتصدير المنتجات مصنعة

تراجع ظاهرة وجود شبكات عقودات الصادر “المضروبة”

طه علي البشير رئيسا لاتحاد شركات ومؤسسات التأمين السودانية

يوسف الضي يترأس اجتماع لجنة طوارئ الخريف بولاية النيل الأبيض

وادي حلفا تحصل عل استحقاقاتها المالية من شركات التعدين

لجنة التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة تناقش منهجية عملها

الامم المتحدة: السودان بحاجةل283 مليون دولار لدعم المتأثرين بالكورونا

البدوي يكشف أسباب استقالته عن وزارة المالية

وكيل الخارجية يثني على الدعم الإيطالي للسودان

والي شمال كردفان يدشن قافلة الدعم السريع للحد من كورونا

تعاون مشترك بين منظمة كير السويسرية ووزارة الصحة بشرق دارفور

والي القضارف يدعو لتبصير الطلاب بأوضاع البلاد الراهنة

والي جنوب كردفان يبحث امكانية تكملة شبكات المياه بالولاية

الحرية والتغيير بالجزيرة تقف على عمل آلية رقابة السلع

مكافحة المخدرات تفكك شبكتين لتهريب المخدرات بالقضارف وسنار

الارصاد: انخفاض الحرارة مع احتمال الامطار بالخرطوم وولايات الغرب والوسط