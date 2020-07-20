ديون الكاردينال على الهلال 9 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد رئيس الهلال الكاردينال ان ديونه على الهلال تسعة مليون دولار صرفها على الهلال خلال السنوات اما قناة الهلال فقد قال انه لا يستطيع شخص ان يقول انها قناة الهلال أو يقول انها تتبع للكاردينال وذلك خلال لقاءه بقناة الهلال.

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