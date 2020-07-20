الخندقاوي: لا أملك خياراً سوى تتويج الهلال بدوري الأبطال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعيد صحيفة كفرووتر نشر حوار رئيس تحالف الاهلة الدكتور صابر شريف الخندقاوي في هذه المساحة قبل 72 ساعة فقط من حدث اهم وهو اعلان لجنة تطبيع هلالية كان قد نشره بصحيفة صوت الاهلة مع الزميل ابوبكر محمد تابع ماذا قال في ذلك الحوار…

نجح الدكتور صابر شريف الخندقاوي المرشح لرئاسة نادي الهلال في أن يسيطرعلى الأجواء في القلعة الزرقاء خلال فترة وجيزة بظهوره الدائم ودعمه الذي

لم يتوقف، وقد واجه الرجل انتقادات حادة نظير ما يقدمه من أعمال خيرية

شملت كل ألوان الطيف الرياضي والفني من لاعبين قدامى وفنانين عانوا ويلات

الإهمال،تم وصفه بالرجل المثير للجدل وعاشق الظهور ولصيق المشاهير وارتبط

بظهوره بعلامة الخندقة التي عمت المدن والحضر..”صوت الأهلة” أجرت حواراً

مطولاً مع الخندقاوي أوضح من خلاله العديد من النقاط المهمة وتحدث فيه

بشجاعته المعهودة عن سعيه الحثيث للجلوس على كرسي رئاسة الهلال وتحقيق

حلم الجماهير “التتويج بدوري أبطال أفريقيا” ووعد بالكثير حال فوزه في

انتخابات الهلال التي ستقام الجمعة المقبلة وذكر جملة من الأشياء المثيرة

التي تطالعونها عبر الحوار التالي:

*في البدء حدثنا عن الدعم الذي قمت بتقديمه للجوهرة الزرقاء عبر مشروع

ناديك يناديك..؟

ــ أولاً الجوهرة الزرقاء ملك الهلال وكل من ينتمي للأزرق والنادي أصلاً ملك

وطني والهلال بلد بحاله، أما بخصوص إنشائها لا ننكر جهد السيد الكاردينال

الذي بذل وما قصر في شيء ونشكره على ذلك وأنا كقطب هلالي شاركت مثلي مثل بقية أقطاب الهلال في نفرة ناديك يناديك بمبلغ عشرين ألف دولار وحولت