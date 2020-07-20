الكاردينال يعلن مجلس المدهش خلال ساعات

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة ان اجتماعا قد التئم خلال الساعات الماضية بمنزل الكاردينال بالخرطوم ضم ثلاث شخصيات زارت رئيس الهلال بمنزله وضع اللمسات الاخيرة على المجلس الذي سيقوده الفريق المدهش في الفترة المقبلة وحيث سيضم الفريق المدهش رئيسا بجانب الدكتور حسن على عيسي نائبا له وكشفت المتابعات ان ه٧المدهشناك مفاجآت في قائمة الفريق المدهش في المجلس الذي سيعمل معه.

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