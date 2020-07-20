شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رد رئیس مكتب رعایة المصالح الإیرانیة في القاهرة ناصر کنعاني، علی إزالة فلسطین من خرائط بحث غوغل.
وقال کنعاني: “فلسطین وتاریخها قد حفرا في قلوب الشعب الفلسطیني والشعوب الحرة في العالم. علی الرغم من إزالة غوغل لاسم فلسطین من خرائط البحث، فلن تنسی الضمائر الإنسانیة المستیقظة فلسطین، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية “إسنا”.
وكانت فلسطين اختفت من خرائط “غوغل”، وقد تأكد مراسلو وكالة “سبوتنيك” من اختفاء دولة فلسطين من خرائط محرك البحث الأمريكي.
وأوضحت شركة “غوغل” أن عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعي إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط، مضيفة “لم يتغير نهجنا في تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل “غوغل” على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها. وما زلنا محايدين فيما يتعلق بالخلافات الجيوسياسية وبذل كل جهد لعرض موضوعي لتلك المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من إیران علی حذف فلسطین من خرائط “غوغل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.