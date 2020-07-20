أول رد من إیران علی حذف فلسطین من خرائط “غوغل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رد رئیس مكتب رعایة المصالح الإیرانیة في القاهرة ناصر کنعاني، علی إزالة فلسطین من خرائط بحث غوغل.

وقال کنعاني: “فلسطین وتاریخها قد حفرا في قلوب الشعب الفلسطیني والشعوب الحرة في العالم. علی الرغم من إزالة غوغل لاسم فلسطین من خرائط البحث، فلن تنسی الضمائر الإنسانیة المستیقظة فلسطین، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية “إسنا”.

وكانت فلسطين اختفت من خرائط “غوغل”، وقد تأكد مراسلو وكالة “سبوتنيك” من اختفاء دولة فلسطين من خرائط محرك البحث الأمريكي.

وأوضحت شركة “غوغل” أن عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعي إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط، مضيفة “لم يتغير نهجنا في تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل “غوغل” على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها. وما زلنا محايدين فيما يتعلق بالخلافات الجيوسياسية وبذل كل جهد لعرض موضوعي لتلك المناطق.