وزيرة المالية المكلفة تقف على حل مشكلة المواصلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : إطلعت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلف د/ هبه محمد علي احمد على جملة القضايا والاشكالات التى تعيق عمل قطاع النقل العام في حركة المواصلات العامة بولاية الخرطوم والأخرى التي تربط العاصمة بالولايات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين . جاء ذلك خلال اجتماع إتحاد غرف النقل العام بإتحاد أصحاب العمل السوداني . حيث قدم الشاذلي يعقوب الضواها رئيس إتحاد غرفة النقل العام بولاية الخرطوم جملة المشكلات التي اثرت كثيراً فى حركة المواصلات داخل وخارج الولاية و تنظيم المواقف العامة وضبط سير الحافلات والبصات الصغيرة في الخطوط المحددة لها وتسهيل مدخلات النقل من قطع غيار وغيرها وتحديد التعرفة الملزمة للمواصلات لضمان حق المواطن عليها والتنسيق مع إدارة المرور لتسهيل حركة المواصلات وتذليل كافة العقبات

وأوضحت الوزيرة بأن من أولويات الوزارة تقديم خدمة أفضل وأسهل لراحة المواطن و للارتقاء بوسائل المواصلات العامة من وإلى العاصمة . و وعدت بالتواصل مع إتحاد غرف النقل العام لحل كافة مشكلات النقل داخل ولاية الخرطوم وخارجها ومراجعة مركبات نقل الركاب في الطرق السريعة وتحديد نوعيتها وجودتها مع تفعيل القوانين التي تنظم تشغيل النقل وعمل آلية لرقابة المواصلات العامة .

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