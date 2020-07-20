شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أُدخل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء فحوصات طبية عاجلة، حسبما أعلنت وكالة الانباء السعودية.
جاء ذلك في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، صادر عن الديوان الملكي، وأشار إلى أن دخول الملك إلى المستشفى بهدف إجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، دون مزيد من التفاصيل.
وعلق حساب “العهد الجديد” الشهير على تويتر على خبر نقل الملك سلمان إلى المستشفى، مشيراً إلى أن عملية نقله تمت باجواء مرتبكة، مضيفاً :” يبدو أن هناك شيء مخفي وأن الأمر أكبر من فحوصات تتعلق بالتهاب المرارة”.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل الملك سلمان إلى المستشفى على وجه السرعة وهذا ما كشفه حساب شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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