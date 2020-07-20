الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين بالضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال، واعتقل ثلاثة آخرون خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وفي بيت لحم (جنوبا)، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية أبو انجيم جنوب شرقي بيت لحم، واستولت على قطعة أثرية شرقا.

وقالت وكالة وفا المحلية، إن قوات الاحتلال استولت على قطعة أثرية كبيرة الحجم في بلدة تقوع، يعود تاريخها إلى القرن السادس الميلادي.

وتنفذ قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش يومية لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس، تحت مزاعم ملاحقة المقاومين. عربي21 المادة السابقة بريطانيا تتهم الصين بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإيغور المقالة القادمة الأمم المتحدة : السودان يحتاج إلى (283) مليون دولار لمواجهة الأمم المتحدة : السودان يحتاج إلى (283) مليون دولار لمواجهة كورونا

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