داوود أوغلو يشن هجوما شديدا على أردوغان: حوّل حزب العدالة والتنمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن رئيس حزب “المستقبل” رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو هجوما جديدا على رفيقه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية قائلاً إنه “حوّل الحزب لتشكيل عائلي”.

وقال داود أوغلو، في كلمة خلال لقاء جماهيري في مدينة قونيا، مسقط رأسه، أمس الأحد إنه كانت هناك محاولة للانتقام منه داخل حزب العدالة والتنمية لأنه قال الحقيقة ودعا إلى دولة جديدة، مضيفاً: “لم يجيبوا عن تساؤلاتي، ولم يستطيعوا القول إنني على حق، فردوا علي بالقول أخرج من هذا الحزب، وطردونا، فللمرة الأولى في تاريخ الحزب أرسلوا زعيم الحزب إلى لجنة التأديب مع طلب الإقالة لمجرد أنه قال الحقيقة ودعا إلى بناء دولة جديدة”، في إشارة إلى قرار تحويله إلى لجنة التأديب بالحزب عقب تصريحات أدلى بها في أبريل العام الماضي قبل أن يقرر الاستقالة من الحزب الذي تولى رئاسته في الفترة من 2014 إلى 2016 حيث استقال من رئاسة الحزب والحكومة احتجاجاً على تدخل أردوغان في صلاحياته كرئيس للوزراء ورفضه للنظام الرئاسي.

وأضاف داود أوغلو، رداً على ما يثار بشكل متكرر عن تخليه عن القضية التي قام من أجلها حزب العدالة والتنمية: “قلتها ذات مرة، وأقولها مرة أخرى، لم نتخلّ عن القضية، لقد تخلينا عن أولئك الذين تخلوا عن القضية، تخلينا عن أولئك الذين صنعوا الأغنياء، والذين جلبوا أقاربهم إلى السلطة”.

وانتقد داود أوغلو التحالف القائم بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية قائلاً: “عندما حصلوا على 50 +1 في المائة من أصوات الناخبين، أصبحوا ممثلين لفهم استبدادي وإقصائي لـ49 في المائة من الشعب، وباتوا يخونون أي شخص يفكر بشكل مختلف عنهم”.

وكالات