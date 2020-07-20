برلماني مصري يطلب “تأجير” مقر الجامعة العربية بالقاهرة ويذكر الأسباب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدم النائب المصري حسن السيد بطلب إحاطة لوزير الخارجية سامح شكري، بشأن ضعف دور جامعة الدول العربية في مواجهة القضايا التي تمس الأمن العربي.

وطالب النائب في بيان بإلغاء دور الجامعة العربية وتأجير مقرها مع استمرار البرلمان العربي في عقد اجتماعاته بالمبنى الذي لا يستفاد منه، وفقا للنائب.

وأشار السيد إلى أن دور جامعة الدول العربية “بدأ يضعف منذ عجزها عن مواجهة أطماع الرئيس الأمريكي جورج بوش، ما تسبب في تقسيم دولة العراق وإباحة التدخلات الخارجية في هذه الدولة الشقيقة”، مضيفا أن الجامعة “ساندت حلف الناتو في التدخل في الدولة الليبية، مما أوصلها لما وصلت إليه”.

وأكد السيد أن موقف جامعة الدول العربية كان ضعيفا تجاه أزمتي سوريا واليمن، كما أنها كانت غائبة حسبه في قضية سد النهضة الإثيوبي.

RT