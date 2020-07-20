شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال السناتور جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن جهل الرئيس الحالي دونالد ترامب كلف الأمريكيين وظائفهم وحياتهم.
وكتب على “تويتر”، اليوم الأحد، رسالة إلى ترامب قال فيها: “جهلك ليس من الفضائل، وليس علامة من علامات القوة”.
وأضاف بايدن، المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة: “جهلك يقوض قدرتها على التعامل مع أزمة غير مسبوقة وهو ما كلف الأمريكيين وظائفهم وأرواحهم”.
وقال في تدوينة أخرى:”الحقيقة الصعبة أنه كان بإمكاننا أن نحول دون الوصول إلى هذا الوضع”، مضيفا: “لكن تجاهل ترامب للخبراء ورفضه اتخاذ إجراء للرد كان سببا في فشل أمتنا في مواجهة الأزمة”.
وأصبح جو بايدن هو مرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: جهل ترامب كلف الأمريكيين وظائفهم وحياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.