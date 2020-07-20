بايدن: جهل ترامب كلف الأمريكيين وظائفهم وحياتهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال السناتور جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن جهل الرئيس الحالي دونالد ترامب كلف الأمريكيين وظائفهم وحياتهم.

وكتب على “تويتر”، اليوم الأحد، رسالة إلى ترامب قال فيها: “جهلك ليس من الفضائل، وليس علامة من علامات القوة”.

وأضاف بايدن، المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة: “جهلك يقوض قدرتها على التعامل مع أزمة غير مسبوقة وهو ما كلف الأمريكيين وظائفهم وأرواحهم”.

وقال في تدوينة أخرى:”الحقيقة الصعبة أنه كان بإمكاننا أن نحول دون الوصول إلى هذا الوضع”، مضيفا: “لكن تجاهل ترامب للخبراء ورفضه اتخاذ إجراء للرد كان سببا في فشل أمتنا في مواجهة الأزمة”.

وأصبح جو بايدن هو مرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.