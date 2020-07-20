إيران ترمي الكرة في ملعب السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران “مستعدة دائما للحوار مع جميع دول المنطقة”، معتبرة أنه لا سبيل لحل الخلافات إلا بالحوار.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بشأن الموقف من السعودية: “لقد حاولنا مرات عديدة وأعلنا سياستنا المبدئية والثابتة، والكرة الآن في الملعب السعودي وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحكومة ومسؤولي هذا البلد ليقرروا موقفهم ورؤيتهم تجاه مقترحات طهران للتعاون والحوار الأقليمي”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وشدد موسوي، على أن “إيران تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي فهي مستعدة للتعاون والحوار مع جميع دول المنطقة”، مشيرا إلى أن “إيران تريد أن يكون الحوار في هذه الظروف بعيدا عن التدخل الأجنبي”.

وختم بالقول: إن إيران تريد لمنطقتنا أن تكون قوية ومقتدرة، لأن وجود الدول القوية سيساعد في الحوار والتعاون”.