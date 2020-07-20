الخارجية تكشف تطورات قضية السودانيين بالسلوم

أكّدَت وزارة الخارجية، أنّها تتابع عن قُرب، ملف السودانيين المعتقلين بالسلوم، والذين اعتقلتهم السلطات المصرية أثناء تسلُّلهم في هجرة غير مشروعة عبر حدودها.

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وأكد الناطق باسم الخارجية د. حيدر البدوي، أنّ الحكومة المصرية وافقت بعد تدخُّلات الخارجية السودانية على إطلاق سراح السجناء وإجلائهم إلى معبر أرقين كخطوة تمهيدية نحو ترحليهم إلى السودان.

وقال البدوي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ اللجنة العليا للطوارئ الصحية وافقت هي الأخرى على مَنح إذن دخول البلاد للسجناء السودانيين المُطلق سراحهم بعد أسبوع، وأوضح أنّ عددهم يفوق المائة، وحذر من مُحاولات الهجرة غير الشرعية التي تُعرِّض أرواح الشباب للخطر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)