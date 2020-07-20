الخارجية السعودية تعلن تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق إلى الرياض

التاريخ: 20-يوليو-2020
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى الرياض تأجلت بحسب RT ARABIC، لحين خروج الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز من المستشفى.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في بيان رسمي: “تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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