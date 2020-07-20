التاريخ: 20-يوليو-2020
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قال نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان إن لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية قدمت تنويراً حول رحلتها للخرطوم لرئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت بمقر إقامته.
وأوضح عرمان في تغريدة على حسابه الشخصي بـ”تويتر” بحسب صحيفة آخر لحظة، أن سلفا أكد على نحو قاطع أن السلام في البلدين قضية إستراتيجية ومدخلاً لا غنى عنه لإقامة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وأكد على ضرورة إكمال اتفاق السلام في القريب العاجل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر سلفا كير يُشدد على إكمال سلام السودان في القريب العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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