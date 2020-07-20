سلفا كير يُشدد على إكمال سلام السودان في القريب العاجل

التاريخ: 20-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قال نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان إن لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية قدمت تنويراً حول رحلتها للخرطوم لرئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت بمقر إقامته. Advertisements وأوضح عرمان في تغريدة على حسابه الشخصي بـ”تويتر” بحسب صحيفة آخر لحظة، أن سلفا أكد على نحو قاطع أن السلام في البلدين قضية إستراتيجية ومدخلاً لا غنى عنه لإقامة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وأكد على ضرورة إكمال اتفاق السلام في القريب العاجل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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