تفاصيل قصة غريبة.. انتحال وتزوير شخصية “كابتن” رحلة سودانير

دفع التجمع المهني للطيران السوداني بإستئناف ضد قرار وكيل أول نيابة المطار، والقاضي بشطب الدعوى الجنائية المتعلقة بانتحال وتزوير شخصية كابتن رحلة الخطوط الجوية السودانية إلى عمان، وتخلفه عمداً، والاتفاق مع آخرين وتسليم الطائرة إلى شخص مجهول لا علاقة له بالشركة ولا يعمل بها وليس ضمن طاقم طياريها.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، في العاشر من مايو الماضي توجهت طائرة سودانير المحملة باللحوم السودانية إلى دولة عمان، بقيادة الكابتن وأبلغ برج المراقبة في الخرطوم ودولة الوصول باسمه وفقاً للقواعد المتبعة والمعلومة، ووصلت الرحلة بقيادة الشخص المذكور، وفي رحلة العودة بالاشتراك والإتفاق بين الكابتن وسوداني آخر مقيم في مسقط قاما بالتلاعب في إجراءات ونظم السلامة، وقام الأخير بقيادة الطائرة بدلاً عن الأول ليتمكن من دخول السودان عبر مطار الخرطوم ضمن طاقم سودانير، وتم التأكد من تلك الوقائع وتثبيتها من خلال وثائق رسمية من مطاري الخرطوم ومسقط وتم تضمينها إلى محفظة مستندات البلاغ.

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ووفقاً لحيثيات الاستئناف الذي تقدم به المحامي، عمرو بن العاص خير، من مركز الحماية القانونية وإدارة الأزمات، نيابة عن عضو التجمع المهني للطيران السوداني المهندس بلجنة التخطيط والبحوث، أن الوقائع محل البلاغ وقعت داخل طائرة سودانية واستمرت إلى داخل المجال الجوي للبلاد ثم المطار وعليه فإن الاختصاص الإقليمي (المكاني) ينعقد للنيابة السودانية دون غيرها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)