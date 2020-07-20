حزب الأمة: الساحة السياسية مشغولة بـ(التفاهات)

قطع الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير بعدم عودة الحزب إلى الحرية والتغيير بشكلها الحالي، في وقت قال إن الساحة السياسية مشغولة بصغائر الأمور والقيل والقال والتفاهات وتصفية الحسابات.

وجزم البرير لمصادر، ليس هنالك أي احتمال لرجوع حزب الأمة إلى ما يُسمى بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، لأنه ببساطة شديدة هذا المجلس ليس لديه أي فاعلية أو قدرة على قيادة الفترة الانتقالية كحاضنة سياسية أو اجتماعية.

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وحول الاتهامات المتبادلة بين الأمة والشيوعي أوضح البرير بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الهجوم على الحزب عملية مدروسة وموجهة من قبل جهات بعينها وأفراد ينقصهم الرشد السياسي، معتقدين أن الهجوم على حزب الأمة وقياداته يمكنهم من ابتزاز الحزب لكي يستمروا في اختطاف الوطن وخلق تمكين جديد، دعهم يحلمون فإننا في حزب الأمة لن نلتفت إلى مثل هذه التُرهات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)