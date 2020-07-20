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بلاغات في مواجهة الجاز وآخرين في قضية استحقاقات متضرري حرب الخليج

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 20-يوليو-2020

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بلاغات في مواجهة الجاز وآخرين في قضية استحقاقات متضرري حرب الخليج

كشف الأستاذ صالح محمود المحامي عن فتح النائب العام بلاغات في مواجهة أعضاء اللجنة التي كونها مجلس وزراء النظام البائد بشأن استحقاقات المتضررين من حرب الخليج والبالغ عددهم حوالي 40 ألفاً .

 

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وقال محمود، أبرز أعضاء هذه اللجنة هم (د. عوض الجاز ، أمال إسماعيل البيلي، مصطفى عثمان إسماعيل ، كرار التهامي وآخرين) ، وأوضح بحسب صحيفة الجريدة، أن لجان من المتضررين متمثلة في (لجنة السر علي أحمد الحسين ، لجنة المهندس عبدالمنعم أبو عبدالرسول ، لجنة الأستاذ أنور عبدالجبار إبراهيم ) هي التي لجأت إلى مكتبه ليمثلها في الإتهام في هذه القضية.

 

وثمن صالح جهود النائب العام وطالبه بعكس تفاصيل هذه القضايا في الاعلام لا براز حجم الفساد الكبير والضخم الذي قامت به عناصر النظام المباد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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