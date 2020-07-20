عاصفة رملية تمحو قرية كاملة بشمال كردفان

شهدت منطقة “شبوهة” ريفي المزروب بمحلية غرب بارا في شمال كردفان، عاصفة رملية كثيفة غير مسبوقة مساء السبت الماضي، ألحقت أضراراً كبيرة في الممتلكات، وفقد جُل أهل القرية منازلهم وباتوا بلا مأوى، بجانب إصابة العديدين بسبب سقوط المنازل.

وقال عبد الحي الأمين الطيب أحد مواطني القرية بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنهم كانوا يجلسون برفقة بضعة أشخاص في المسجد عقب أدائهم صلاة المغرب، ففاجأتهم رياح عاتية مصحوبة بأمطار خفيفة حالت دون وصولهم لمنازلهم، واضطرتهم للبقاء بالمسجد، وأشار إلى أن الرياح تسببت في اقتلاع سقف المسجد وإصابة خمسة أشخاص كان من بينهم، تم نقلهم للمستشفى وأجريت لهم الإسعافات الأولية، فيما أصيب آخرون جراء انهيار المنازل.

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وأضاف عبد الحي: “رغم أن العاصفة لم تمكث طويلاً إلا أنها خلفت خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث تسببت في هدم جميع المنازل، بجانب اقتلاعها للعديد من الأشجار”، وتابع” “جميع أهل هذه القرية فقدوا منازلهم وقلما تجد من نجا منهم إلا من رحم”.

من جانبه، أكد الطبيب بمركز شبوهة الصحي د. عبد الباقي أن هناك انهياراً كبيراً في أسقف المدارس والدكاكين، إضافة لإنهيار برج شبكة الاتصالات (زين) الذي يعمل بالطاقة الشمسية، وتوقع أن يتوقف عن العمل.

بدوره، قال عبد الوهاب النور أحد مواطني المنطقة ويعمل بمعية قاضي محكمة المزروب، إنه أبلغ مكتب “قوى الحرية والتغيير” للوقوف ميدانياً على حجم هذه الحادثة وتقييم وحصر الخسائر لرفعها للجهات المختصة والخيرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)