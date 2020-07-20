الفنانة عائشة الجبل تغني لسيارتها (باترول) الجديدة في حفل خاص وتكشف عن جهة صاحب الهدية (يسلموا ناس السعودية)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عائشة الجبل عن تفاصيل وصول سيارتها الجديدة (نيسان باترول) والتي تجاوز سعرها ال 10 مليون جنيه سوداني, وكانت قد وصلتها كهدية من أحد المعجبين. وكان الخبر قد أثار ضجة غير مسبوقة على السوشيال ميديا بالسودان لسببين, أولهما سعرها العالي جداً والسبب الثاني والذي يعد أكثر إثارة حسبما ذكر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي هو الشخص أو المعجب الذي قام بإهدائها السيارة فارهة. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كشفت الكطربة الملقبة بالجبيلة عن أسرار حصولها على السيارة في جزء من أغنية قامت بترديدها في مناسبة خاصة بحي الصحافة بالخرطوم. وذكرت عائشة أثناء تقديمها للأغنية (النيسان باترول حقيقية) و (يسلموا ناس السعودية) في تلميح منها لبلد الشخص الذي أرسل لها السيارة الهدية, وتمنت الفنانة المثيرة للجدل الحصول على سيارة أخرى بقولها (عقبال أختها).