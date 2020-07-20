تراجع ظاهرة وجود شبكات عقودات الصادر “المضروبة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال اللواء شرطة حقوقي طارق الرشيد إن ظاهرة وجود شبكات تتاجر في عقودات “مضروبة” في الصادر بمساعدة جهات رسمية بدأت في التراجع بعد فتح عدد من البلاغات ضد المتلاعبين بسجلات الصادر.

وكشف الرشيد في تصريح لـ(سونا) عن وجود أسماء أجانب وأصحاب مهن هامشية في سجلات الصادر بجانب شركات وهمية بلغت حتى الآن 11 شركة تعمل في صادرات الثروة الحيوانية فتحت فيها بلاغات لعدم إعادة حصائل صادرات الثروة الحيوانية في الفترة الماضية والتي تقدر عائداتها بملايين الدولارت .

وأشار الرشيد إلى فتح بلاغات في عدد منهم جاري التحقيق معهم مبينا إن اللجنة شرعت في فحص سجلات وأوراق الصادر، توطئة للمراجعة الشاملة لضبط عملية الصادر في المرحلة المقبلة .

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وشدد على عدم تهاون اللجنة في ضبط عمليات الصادر من أجل ضمان وصول العائدات ودخولها خزينة البلاد للاستفادة منها في نهوض الاقتصاد لتنعكس على معيشة المواطن .

واكد حرصهم على تشديد عمليات الرقابة والمتابعة لكل السلع الاستراتيجية لزيادة الصادر وفق القنوات الرسمية وضمانات كافية لحفظ حقوق البلد دون التعدي على مال الشعب معربا عن املة فى محاسبة كل من يخالف القوانين التى لا كبير عليها.

وكشف عن ضعف الإمكانيات خاصة وأن اللجنة بدأت عملها قريباً وتنتظرها الكثير من المهام في ملف شائك وكبير للحد من النشاط الطفيلي الذي أدى إلى الفوضى وراتفاع أسعار السلع .