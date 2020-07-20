إرتفاع أسعار الخراف في السودان بنسبة 100% وركود فى الاسواق

الخليج 365 :

قال عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين على ان قضية اسعار الأضحية هذا العام بالتأكد ستكون مرتفعة بصورة كبيرة كما هو الحال فى ارتفاع كل السلع والخدمة نتيجة لسياسات الدولة الاقتصادية التى أدت إلى آثار تضخمية وبالتالي تجار الماشية لن يكونوا بمعزل عما يحدث فى السوق بصورة عامة وسيرفعوا الأسعار بصورة كبيرة واشاروا الى وجود زيادة إذ قارناها بالعام الماضي نجد أن الزيادة ستكون أكثر من 100% وربما أكثر من 150% من أسعار العام الماضي وهذا سيلقي عبئ أكبر على المواطن وقالو من المتوقع أن الذين سيقبلون على الأضحية سيكون قليل جدا وليس كالأعوام السابقة الا المقتدرين او الفئيات الذين ستتوفر إليهم قنوات للحصول على خراف الاضاحي بالاقساط أما كثير جدا من شرائح المجتمع الأخرى ستحجم عن الشراء.

خراف بالاقساط

بالمقابل اﻛﻤﻠﺖ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺮﺍﻑ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ . ﻭﺃﻫﺎﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﺍﻑ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻧﻬﺎﻳﺔ هذا الأسبوع ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ . ﻭﺃﻛﺪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ د. ﻳﻮﺳﻒ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﻀﻲ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺇﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻗﻮﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺧﺮﺍﻑ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﻗﺴﺎﻁ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٣٧٥٠ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺨﺮﻭﻑ ﺯﻧﺔ ٣٨ – ٤٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﺩﻳﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ ‏(ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ‏) . ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺇﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ

تكاليف ترحيل

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من جانبه أكد تاجر المواشي إسماعيل جمعة من محجر الخوي ل (الوطن ) على جاهزية خراف الأضحية وقال أن التجار بدأو فى الاستعداد لترحيل الخراف إلى الخرطوم واشتكى من مشاكل كثيرة تواجه تجار المواشي تتمثل فى الترحيل حيث قال ات العربة الواحدة تكلف حوالي 120-130 مليون جنيه وتسع حوالي 120-200 رأس الى جانب الرسوم والجبايات فى الطريق والتى تصل إلى 1000جنيه للرأس الواحد وقال أيضا الرعاة المكلفين بمتابعة الشحنة إلى الخرطوم أجر الواحد منهم 150 الف جنيه جنيه ‘ اما بخصوص الأسعار فقال أن سعر الخروف الكبير ب15 الف جنيه أما المتوسط يتراوح سعره ما بين 13-14 جنيه واعزى تلك الأسعار لانسياب الصادر إلى السعودية مشيرا الى ان انخفاض الأسعار يتوقف على عدم انسياب الصادر” وتوقع زيادات أكثر لأسعار الخراف مع اقتراب عيد الأضحى .

لسياسات الدولة

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي د. محمد الناير ل ( الوطن ) ان قضية اسعار الأضحية هذا العام بالتأكد ستكون مرتفعة بصورة كبيرة كما هو الحال فى ارتفاع كل السلع والخدمة نتيجة لسياسات الدولة الاقتصادية التى أدت إلى آثار تضخمية وبالتالي تجار الماشية لن يكونوا بمعزل عما يحدث فى السوق بصورة عامة وسيرفعوا الأسعار بصورة كبيرة ووجدنا زيادة إذ قارناها بالعام الماضي نجد أن الزيادة ستكون أكثر من 100% وربما أكثر من 150% من أسعار العام الماضي وهذا سيلقي عبئ أكبر على المواطن نتوقع أن الذين سيقبلون على الأضحية فسيكون قليل جدا وليس كالأعوام السابقة الا المقتدرين او الفئيات الذين ستتوفر إليهم قنوات للحصول على خراف الاضاحي بالاقساط أما كثير جدا من شرائح المجتمع الأخرى لن تستطيع أن تضحي هذا العام بسبب ارتفاع اسعار الأضاحي والدولة كان الأمر لايعنيها فالانفلات الذى يحدث فى الأسواق فى الأسعار السلع والخدمات كان من باب أولى ان تسهل انسياب خراف الاضاحي الى الخرطوم وتباع باسعار مخفضة مما سيهزم استغلال التجار.

عدم مقدرة

وتوقع الخبير والمحلل الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ارتفاع الأسعار بشكل كبير لتتراوح مابين 14-25 الف جنيه وأشار الى انها لن تكون في متناول معظم الأسر وقليل من سوف تكون لديه القدرة ليضحي هذا العام

ظروف اقتصادية

وأعلن عدد المواطنين على عدم قدرتهم على شراء الاضحية نسبة للظروف الاقتصادية والتى سبقتها ظروف الحظر وارتفاع أسعار الخراف بشكل كبير وأشاروا إلى عدم وجود اي معالجات فى ميزانيتهم تتيح لهم شرائها .

وقال عبد الله ابراهيم ان شراء الأضحية بالكاش صعب جدا فى ظل الظروف الراهنة لكن موعودين بأن توفر لنا فى المؤسسات بالاقساط على الرغم من أن سعرها سيفوق سعر الكاش كثيرا لكن لا يوجد حل غير ذلك

وقال ان الأضحية مثلها مثل الغلاء الذى عم كل السلع بالأسواق.