أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين 20 يوليو 2020م

التاريخ: 20-يوليو-2020
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صحيفة السوداني الدولية:
– إعلان أولى جلسات محاكمة البشير والمتهمين بانقلاب الإنقاذ
– قطاع التأمين تأثر بجائحة كورونا
– أسعار خراف الأضاحي .. الأضحية بالنظر
صحيفة أخبار اليوم:
– رئيس الأركان الأريتري يصل البلاد علي رأس وفد رفيع
– قتلى وجرحى في أحداث مؤسفة بالجنينة احتوتها القوات المسلحة
– البرهان يتسلم مذكرة أُسر شهداء حركة ١٩ يوليو ١٩٧١
– محاكمة المتهمين في مجزرة الابيض اليوم الاثنين بقاعةالمجلس التشريعي
– وزيرة المالية : تفعيل القوانين التي تنظم تشغيل النقل وعمل آلية لرقابة المواصلات العامة
– اصابات كورونا ترتفع من جديد بتسجيل(230)حالة ليرتفع العدد الى (10992) اصابة و(693) حالة وفاة
الوطن:
— خروج (٥) محطات مياه من الخدمة بسبب انحسار النيل
– الأمم المتحدة :السودان يواجه اسوأ غذاء في تاريخه المعاصر
– مصرع (٣) شباب على يد عصابات (نيقرز) بشرق النيل
– الاستئناف تؤيد حكم الإعدام ل٢٩ من منسوبي جهاز المخابرات في قضية أحمد الخير
– طه علي البشير رئيساً لاتحاد شركات ومؤسسات التأمين السودانية
صحيفة السوداني:
– – شيخ الأزهر يتدخل لتقديم مساعدات للسودانيين العالقين في «الأقصر» بعد تفاقم معاناتهم
– مقتل وجرح «10» في أحداث داخل الجنينة بغرب دارفور
– البرهان يتسلّم مذكرة من أسر شهداء حركة 19 يوليو 1971
– حمدوك يتسلم مذكرة أسر شهداء ١٩ يوليو
– وزيرة المالية المُكلِّف تُناقش تحضيرات مُؤتمر أصدقاء السُّودان بالرياض
– السيادي يبحث زيادة مرتبات أساتذة الجامعات وإسكان الطلاب
– وزير العدل : يجب مشاركة الجميع في صناعة الدستور ليكون مقدساً لهم
– إعلان إعلان نتيجة امتحانات شهادة أساس الجزيرة بنسبة نجاح 69.2٪
صحيفة اليوم التالي:
– مياه الخرطوم: انحسار مفاجئ للنيلين ونهر النيل يتسبب في خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة
– اجتماع مجلس شورى المريخ ولجنة سحب الثقة يرسم حاضر ومستقبل المريخ
– شداد يقدم إقتراحاً لعدالة مسابقة الممتاز
– صحيفة آخر لحظة:
– التغيير تطالب بالتقشف واتهامات لحمدوك بتعطيل تعيين الولاة
– خبراء : تعديلات القوانين الأخيرة ستقوض التسامح الديني والسياسي
– قيادات بالنظام السابق تضارب في الدولار
– أسامة سعيد: يجب الكف عن إضعاف المنظومة الامنية بدواعي الإصلاح
– مناع:انجازات الحكومة (صفرية) والوضع المعيشي لا يحتمل
– جبريل ابراهيم:التعديلات القانونية ليست من اولويات الشعب
– وزير المالية المكلف تناقش تحضيرات مؤتمر اصدقاء السودان بالرياض
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين 20 يوليو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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