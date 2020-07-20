أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين 20 يوليو 2020م

صحيفة السوداني الدولية:

– إعلان أولى جلسات محاكمة البشير والمتهمين بانقلاب الإنقاذ

– قطاع التأمين تأثر بجائحة كورونا

– أسعار خراف الأضاحي .. الأضحية بالنظر

صحيفة أخبار اليوم:

– رئيس الأركان الأريتري يصل البلاد علي رأس وفد رفيع

– قتلى وجرحى في أحداث مؤسفة بالجنينة احتوتها القوات المسلحة

– البرهان يتسلم مذكرة أُسر شهداء حركة ١٩ يوليو ١٩٧١

– محاكمة المتهمين في مجزرة الابيض اليوم الاثنين بقاعةالمجلس التشريعي

– وزيرة المالية : تفعيل القوانين التي تنظم تشغيل النقل وعمل آلية لرقابة المواصلات العامة

– اصابات كورونا ترتفع من جديد بتسجيل(230)حالة ليرتفع العدد الى (10992) اصابة و(693) حالة وفاة

الوطن:

— خروج (٥) محطات مياه من الخدمة بسبب انحسار النيل

– الأمم المتحدة :السودان يواجه اسوأ غذاء في تاريخه المعاصر

– مصرع (٣) شباب على يد عصابات (نيقرز) بشرق النيل

– الاستئناف تؤيد حكم الإعدام ل٢٩ من منسوبي جهاز المخابرات في قضية أحمد الخير

– طه علي البشير رئيساً لاتحاد شركات ومؤسسات التأمين السودانية

صحيفة السوداني:

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– – شيخ الأزهر يتدخل لتقديم مساعدات للسودانيين العالقين في «الأقصر» بعد تفاقم معاناتهم

– مقتل وجرح «10» في أحداث داخل الجنينة بغرب دارفور

– البرهان يتسلّم مذكرة من أسر شهداء حركة 19 يوليو 1971

– حمدوك يتسلم مذكرة أسر شهداء ١٩ يوليو

– وزيرة المالية المُكلِّف تُناقش تحضيرات مُؤتمر أصدقاء السُّودان بالرياض

– السيادي يبحث زيادة مرتبات أساتذة الجامعات وإسكان الطلاب

– وزير العدل : يجب مشاركة الجميع في صناعة الدستور ليكون مقدساً لهم

– إعلان إعلان نتيجة امتحانات شهادة أساس الجزيرة بنسبة نجاح 69.2٪

صحيفة اليوم التالي:

– مياه الخرطوم: انحسار مفاجئ للنيلين ونهر النيل يتسبب في خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة

– اجتماع مجلس شورى المريخ ولجنة سحب الثقة يرسم حاضر ومستقبل المريخ

– شداد يقدم إقتراحاً لعدالة مسابقة الممتاز

– صحيفة آخر لحظة:

– التغيير تطالب بالتقشف واتهامات لحمدوك بتعطيل تعيين الولاة

– خبراء : تعديلات القوانين الأخيرة ستقوض التسامح الديني والسياسي

– قيادات بالنظام السابق تضارب في الدولار

– أسامة سعيد: يجب الكف عن إضعاف المنظومة الامنية بدواعي الإصلاح

– مناع:انجازات الحكومة (صفرية) والوضع المعيشي لا يحتمل

– جبريل ابراهيم:التعديلات القانونية ليست من اولويات الشعب

– وزير المالية المكلف تناقش تحضيرات مؤتمر اصدقاء السودان بالرياض

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)