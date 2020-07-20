الأمم المتحدة : السودان بحاجة ماسة الى ( 283 ) مليون دولار

التاريخ: 20-يوليو-2020
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طالبت الأمم المتحدة بالحصول على 283 مليون دولار بشكل عاجل، لمساعدة السودان في مواجهة فيروس كورونا المستجد وآثاره الاقتصادية
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية بالسودان (أوتشا) في بيان: “دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان غي ييب سون اليوم المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للسودان وتقديم المساعدات للبلاد لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين الأشخاص المتأثرين بالعواقب الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد”.
وأكد المكتب وفق سكاى نيوز أن “هناك حاجة ماسة الى أكثر من 283 مليون دولار أميركي لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة”ونقل البيان عن ييب سون قولها “ما لم نتصرف الآن، ينبغي عندها أن نكون مستعدين لسلسلة من المآسي الإنسانية. إن المنظمات الإنسانية في السودان مستعدة لزيادة عملياتها لمساعدات عاجلة”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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