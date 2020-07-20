شاهد بالفيديو : مقطع مثير للرأفة لـ سنجاب يتوسل المارة لشرب الماء يشعل مواقع التواصل

أشعل وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للرأفة، لسنجاب صغير عطشان يتوسل للمارة في الشارع للحصول على الماء ويظهر السنجاب يسير بخطوات بسيطة خلف الأطفال رافعاً يده، وكأنه يتوسل لهم للشرب حتى استجاب له الطفل بإعطائه المياه.

كما ظل السنجاب واقفاً على ساقيه الخلفيتين مؤدياً إشارة التضرُّع، إذ يشبك مخالبه الأمامية كلما تحرك الطفل بزجاجة المياه بعيداً. ويظهر صوت يقول: “يا للهول! إنه عطشان” وما إن قدم الطفل للسنجاب الماء، شربها كلها في جرعة طويلة واحدة بدون انقطاع، ما يشير لشعوره بالعطش الشديد.

ولاقى المقطع وفق صحيفة السوداني مشاهدة عالية على منصات التواصل الاجتماعي، كما انتشر على وسائل اعلام عالمية واسعة

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )