شاهد بالصور: شباب سودانيين ينقذون «مُسن مشرد»

أنقذ شباب سودانيون، «مُسن مشرد»، بعد أن كاد يفقد حياته نتيجة للاهمال و نقص وسوء الغذاء، و النوم في العراء على الرمضاء وعدم النظافة، وذلك بمدينة أمدرمان، كُبرى مُدن العاصمة السودانية الخرطوم.

وهرع الشباب وفق صحيفة السوداني عقب مناشدة اطلقها أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، باسعافه إلى مستشفى أم درمان التعليمي وإجراء كامل الفحوصات الطبية له، بعد ان قاموا باستحمامه ونظافته واستبدال ملابسه، وإطعامه لتتغير حياته تماماً بين عشية وضحاها.

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فيما تطوع أحدهم أن يسكن معهم في دارهم والتكفل برعايته والاعتناء به كوالد، رأى آخرون تسليمه لدار المسنين بعد أن قضى سنوات من عمره مشرداً، مجهول الهوية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )