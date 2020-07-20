الفريق أول ياسر العطا :ميليشيات من كل العالم تقاتل في ليبيا

مع استنفار الأطراف كافة داخليا وإقليمياً على ضوء التعزيزات العسكرية الحاصلة في محيط مدينة سرت الليبية، أكد المجلس السيادي في السودان، أن القوات المسلحة تقوم بكل الجهد من أجل حماية الحدود الليبية السودانية.

وقال عضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا في مقابلة مع العربية: “ما يحدث في ليبيا مؤسف للغاية وتأثيراته وتداعياته وتهديداته على كل دول الجوار”.

كما شدد على أن القوات المسلحة والدعم السريع تقوم بأدوار كبيرة في حماية الحدود “السودانية الليبية” وترصد ما يهدد الأمن وردا على التقارير التي تحدثت عن وجود مقاتلين أجانب على الأراضي الليبية، أكد العطا أن هناك فصائل وميليشيات ومرتزقة ومجموعات رسمية من كل أصقاع العالم تُقاتل في ليبيا.

إلى ذلك، اعتبر أن أحد أكبر مخاطر الاقتتال الليبي أن الأجانب والحركات المتطرفة مثل داعش والقاعدة لن يكون لهم مأوى وقد يلجأون إلى السودان.

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وأوضح أنه تم الاتفاق بين الطرف الليبي والسوداني على تكوين قوات مشتركة حماية للحدود لكن القوات الليبية انسحبت نظرا للوضع الأمني، وبقيت القوات السودانية مستمرة في العمل على حماية الحدود.

كما أكد أن القوات السودانية من “جيش ودعم سريع” قادرة على حماية الحدود، وهناك كتائب في العمق جاهزة للتحرك في أي وقت نحو الحدود أيضاً.

وعن حركات الكفاح المسلح المتواجدة في ليبيا، قال: “ليسوا مرتزقة لأنهم موجودون في ليبيا منذ عهد القذافي لتنفيذ هجمات على الداخل السوداني”.

وختم مؤكدًا أن المجلس حاول التوسط ولعب دور إيجابي بين رئيس حكومة فايز السراج وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر لكنه لم يجد تجاوباً.