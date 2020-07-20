شاهد بالصور.. الفنانة ريان الساتة تشعل السوشيال ميديا بــ (نيو لوك) يغير من شكلها ويحولها لحسناء فائقة الجمال

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نجحت المطربة السودانية الصاعدة ريان تمتام في لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في جلسة تصوير حديثة بشكل جديد غير من شكلها.
وبحسب الصور التي رصدتها محررة موقع النيلين فقد أشعلت الفنانة المثيرة للجدل السوشيال ميديا وأصبحت محط اهتمام مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النيو لوك الجديد الذي حولها لحسناء فائقة الجمال حسبما كتب ناشرو الصور الحديثة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد اعتادوا على مشاهدة الفنانة ريان الساتة بحلاقة شعرها “أفرو” في بداياتها الفنية وبتسريحة متكررة داومت على الظهور بها في الفترة الأخيرة.
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت الساتة من خلال الصور الجديد بتسريحة خاصة على طريقة (المشاط) كما يسميها السودانيين, وقد ساهم “المشاط” وبشكل كبير في تغير شكل الفنانة للأجمل حسبما كتب معلقون على الصور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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