خبير اقتصادى يتهم الحكومة بالتسبب فى ارتفاع معدل التضخم

التاريخ: 20-يوليو-2020
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انتقد الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي خروج مبالغ ضخمة من ارصدة المودعين بالبنوك ووصف تلك الظاهرة بانها غاية الخطورة الا ىانه عزى الامر لافرازات ارتفاع معدلات التضخم الذي انعكست اثاره السالبة في كافة مناحي الاقتصاد مما قاد في احد تجلياته الى عزوف المستثمرين
والتضخم يعني فقدان العملة الوطنية الجنية للقوة الشرائية وهوما يحدث الان في ظروف الاقتصاد السوداني الحالية وانتقد الرمادي وفق ( سونا) الجهات المختصة لعدم القيام باجراءات كافية لتخفيف الغلاء المتسارع وارتفاع معدلات التضخم وقال ان الحكومة تنفذ بعض السياسات والاجراءات التي تم التحذير منها من قبل والتي تشغل نار التضخم اكثر مما هي عليه وعلي راسها روشته صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتعويم الجنية السوداني.
واتهم الرمادي الحكومة بالتسبب في زيادة التضخم حيث كانت نسبة التضخم في السابق 70% والان باعتراف الحكومة تجاوزت الـ 136% ، ويرى الرمادي ان ذلك نتاج الاصرارعلى تطبيق سياسة روشته البنك الدولي ورفع الدعم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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