التاريخ: 20-يوليو-2020
0 مشاهدة
يمثل مرتكبي مجزرة الأبيض البالغ عددهم تسعة أفراد فى الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين للمرة الاولى امام المحكمة التى سوف تنعقد جلساتها بقاعة المجلس التشريعي بولاية شمال كردفان بمدينة الابيض بحضور النائب العام وذوى الضحايا ولجان المقاومة
وتعود أحداث المجزرة الى التاسع و العشرين من يوليو من العام ٢٠١٩ بخروج طلاب مدارس الابيض فى مظاهرة وهم يرددون شعارات تنادي بتوفيرالخبر والماء وتجمع عدد منهم بسوق الأبيض وميدان الحرية حيث اطلق عليهم الرصاص من عربة كانت ترتكز أمام البنك الفرنسي بالأبيض. أودي ذلك بحياة خمسة طلاب – أحمد عبده عبد الوهاب من حي البترول بالابيض ١٣ سنة يدرس بمدرسة التجار الثانوية وحسان سعد جميل الله ١٥ سنة من مدرسة اسماعيل الولي و محمد الفاتح سالم عبيد ١٤ سنة من مدرسة الولي و بدرالدين عبد الله من مدرسة الأبيض الثانوية و عمر عبدالله ١٢ سنة يسكن بحي عرفات بالأبيض اضافة الى المواطن يونس آدم يونس ٣٦ سنة ويطالب اسر الشهداء طبقا لوكالة السودان للانباء بالقصاص من القتلة وتحقيق العدالة وروى بعضهم تفاصيل مؤلمة عن وقائع الفاجعة
وقال الفاتح سالم عبيد والد الشهيد محمد بأن إبنه الأكبر كان متفوقا في دراسته وفي يوم الحادث استيقظ مبكرا وصلي الصبح وذهب للفرن وجلب رغيف لزملائه في المدرسة ثم خرج ولم نسمع بخبره إلا في الساعة الواحدة ظهرا في المشرحة قتيلا بطلقة في الراس
وتقول شقيقة الشهيد يونس أن رصاصة غادرة انهت حياته أمام البنك الفرنسي وكان يعول أسرته ويعمل في طبلية رصيد في السوق وأنه علي وشك الزواج حيث جهز شيلته وربنا كتب له الشهادة مع الطلاب وأضافت ” لانريد غير القصاص و إعدام المجرمين .
وبمنزل الشهيد عمر عبد الله بحي عرفات التقت ( سونا) أطفالا يحملون صورة الشهيد ومعهم شباب من لجان المقاومة بالحي و يطالبون بتنفيذ العدالة مرددين “دم الشهيد ما رأح .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر مرتكبي مجزرة الابيض يمثلون أمام المحكمة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.