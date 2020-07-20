التاريخ: 20-يوليو-2020
0 مشاهدة
قال الدكتور حسن محمد عبدالله برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم أن الترتيبات لانطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول تمضي بشكل طيب،
وأضاف وفق صحيفة السودانيى أن كل الملفات تمضي بمستوى جيد، مبينا انهم أكملوا إجراءات حضور الفرنسي هوبيرت فيلود يوم قبل بداية المعسكر المقفول يوم الاثنين المقبل في فندق برازافيل بالخرطوم بحري،
وأبان السلطان حسن برقو انه ومن خلال تواصل هاتفي مع رئيس نادي الهلال الدكتور أشرف الكاردينال تم التأكيد على انضمام لاعبي الأزرق للفحص الطبي يوم الأحد 19 يوليو الحالي في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم 2، وذلك تمهيدا لاكتمال عقد صقور الجديان قبل بداية معسكر المنتخب ظهر الاثنين..
وشكر برقو كل الجهود المبذولة في كلية المنتخب، والتعاون الكبير من الأندية، مثمنا الحس الوطني العالي لدى الجميع، ومقدرا أن الظروف الحالية استثنائية بعد فترة توقف وحظر طويل والمعاناة في شتى التحركات معلومة للجميع.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين برقو و الكاردينال بشأن لاعبي الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.