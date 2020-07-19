وزارة الصحة السودانية تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

بحسب التقرير الوبائي ليوم الخميس 16 يوليو 2020م، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة . ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10992 والوفيات إلى 693 فيما ارتفع إجمالي حالات التعافي لـ 5707 حالة الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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