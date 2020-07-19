محكمة الاستئناف تؤيد حكم إعدام المُدانين بقتل الشهيد أحمد الخير

أكّدت مصادر عدلية، أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر من محكمة الموضوع بإعدام (29) مداناً بقتل الشهيد أحمد الخير.

Advertisements

وأكدت مصادر، أن المحكمة أخطرت جميع الأطراف بالقرار، ولم يتبقى على تنفيذ حكم الإعدام سوى تحديد الموعد بواسطة رئيسة القضاء.

وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة مجمع محاكم وسط ام درمان بإعدام “29” من المتهمين – تحت المادة 130 (القتل العمد) – في قضية مقتل الأستاذ أحمد الخير عوض الكريم، فيما ادانت اثنان من المتهمين بالسجن لمدة ثلاثة سنوات، وبرأت المحكمة “7” منهم.

وقال شقيق الشهيد أحمد الخير “نحن في انتظار قرار المحكمه العلياء بالتأييد وربنا يتقبل الشهيد في أعلي عليين وأن يغفر له ويرحمه وأن ينزل في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)