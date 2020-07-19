التغيير :قيادات بالنظام السابق تضارب في الدولار

رهن القيادي بالحزب الشيوعي، عضو تحالف الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي صدقي كبلو، تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد التعديل الوزارى بتغيير سياسات وزير المالية المستقيل ابراهبم البدوي، وتيال هل ستستمر الحكومة في السياسات التي تبناها البدوي

ام انها يتعمل على تغييرها، سبما انها كانت تعتمد على محاولات توفير الدعم الخارجي دون العمل على حشد الموارد المحلية وتوطين الاقتصاد، ونصح كبلو في تصريح لـ (اخر لحظة ) بالاسراع في اجراءات تقشفية تتضمنها قرارات عاجلة تحزث تغييرا سريعا

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مثل لها بايقاف استيراد السلع غي الضرورية ما ينتج عنه تخفيف الضغط علي الدولار، وفرض ضرائب على أصحاب الثروات.

وكشف في الوقت نفسه عن وجود قيادات بالنظام البائد لا زالت تضارب بالنقد الأجنبي ومعاش الناس، واتهم كبلو الحكومة بانها اضاعت الهدف بتطبيقها سياسات خاطئة، واضعا الحل في خفض عرض الكتلة النقدية بتغيير العملة، وقذع بان البنك المركزي لا يعرف الحجم الحقيفي للكتلة النقدية، واكد ان نقودا كثيرة دهلت التداول منذ بداية الثورة امر تم بالتزوير الرسمي وغير الرسمي بحسب وصفه.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)