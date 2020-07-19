التغيير تطالب بالتقشف واتهامات لحمدوك بتعطيل تعيين الولاة

اتهم حزب المؤتمر السوداني رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك باعاقة تعيين الولاة المدنيين في الولايات عوضا عن العسكريين. واكد ان حمدوك يتردد في اتخاذ قرار التعيبن رغم منحه تفويضا شاملا من تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير رغم في

هذا الملف وقال عضو المكتب السياسي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر نائب الامين الاعلامي ان تاخير تعيين الولاة يرجع لمسببات من بينها الاتفاق بيم حكومة حمدوك والجبهة الثورية بشان الولاة والمجلس التشريعي وعدم التوافق الكامل بين الطرفين حول الامر.

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وبحسب صحيفة اخر لحظة، اضاف بابكر “رغم كل ما مضى إلا انه من الواضح ان تردد رئيس مجلس الوزراء هو السبب الرئيسي حيث ان هدا الملف قتل بحثا كشف ان ترشيحات تنسيقات الولايات تحاوزت ال ٤٠ شخصية لمنصب الوالي وتم التوافق على قايمة ال 18 لافتا الى ان اربع ولايات فقط حوت ترشبحاتها على نساء حيث عمدت الحرية والتغيير على اجراء المراجعات لداخل النساء في القايمة النهاية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)