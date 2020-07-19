وزيرة المالية المُكلِّف تُناقش تحضيرات مُؤتمر أصدقاء السُّودان بالرياض

ناقشت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف د. هبة محمد علي، تَحضيرات مؤتمر أصدقاء السودان المُزمع عقده بالعاصمة السعودية الرياض إسفيرياً في أغسطس المُقبل والذي تأتي عملية تحقيق السلام في السودان على رأس أجندته.

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جاء ذلك خلال لقائها سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، وناقش اللقاء سُبُل تطوير الصَّادرات السُّودانية للمملكة العربية السعودية خَاصّةً في مجال صادرات اللحوم السودانية وبإنشاء وتطوير مسالخ وفق المعايير الدولية لمواكبة مُتطلبات السوق العالمية.

وبحسب صحيفةالسوداني، أكد السفير السعودي، على ضرورة توسيع فرص الاستثمار السعودي بالسودان في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، في جميع القطاعات لا سيما مجال الثروة الحيوانية، للاستفادة من الموارد الهائلة التي يتمتّع بها السودان، وأوضح أن المملكة العربية السعودية قد سلّمت السودان دفعة من الأدوية والتي هي حالياً بميناء بورتسودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)