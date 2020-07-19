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رئيس الأركان الأريتري يصل البلاد علي رأس وفد رفيع

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 19-يوليو-2020

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رئيس الأركان الأريتري يصل البلاد علي رأس وفد رفيع

وصل البلاد بعد ظهر اليوم على رأس وفد رفيع رئيس الأركان الأريتري الفريق فليبوس يوهانس، وكان في إستقباله بقاعدة الخرطوم الجوية رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبدالمجيد والمفتش العام الفريق الركن عباس الداروتي إلى جانب سفير إرتريا بالخرطوم.

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وبحسب يونا، يرافق رئيس الأركان الإرتيري مدير جهاز الأمن وقائد القوات البحرية، ومن المنتظر أن تلتئم غدا جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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