شاهد:شرطي سوداني يتطوع بحمل تلميذ مُصاب إلى قاعة الإمتحان

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرجل شرطة يقوم بحمل تلميذ مصاب إلى قاعة الأمتحان، الأمر الذي جعلهم يعلقون بعبارة(الشرطة في خدمة الشعب). Advertisements وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365)، فقد نالت الصورة إعجاب بعض المعلقين، بينما قال البعض الأخر أن الشرطي الذي قام بحمل التلميذ لقاعة الأمتحان ربما يرغب في حصوله على ترقيه أو الحافز المالي مثلما حدث مع رجل الشرطه الذي ظهر في مقطع فيديو سابقا وهو يقوم بالمزاكرة لبعض التلاميذ. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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