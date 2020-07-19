رد ناري لغادة عويس على “صبيان” ابن زايد وابن سلمان.. هذا ما قالته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخرت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، من صبيان ابن زايد وابن سلمان وكتائب الذباب الإلكتروني الذين سعوا الفترة الماضية لتشويهها بأكاذيب وافتراءات متنوعة وصلت حد الطعن في شرفها.

وتعليقا على استهدافها طيلة الفترة الماضية من قبل كتائب الذباب السعودي والإماراتي لثنيها عن انتقاد سياسات المحمدين، كتب غادة في تغريدة لها رصدتها (وطن) ساخرة ما نصه:”صليبية، معادية للسامية، مجاهدة نكاح، إخونجية، داعشية، عدوة الإسلام، صهيونية، مجوسية، رافضية، مرتزقة، خائنة، عميلة، مستأجرة، نائحة، حرباء، نصرانية ملحدة كافرة إسلامية متأسلمة جاكوزي مسبح حشيش الخ الخ..كيف اجتمعت فيّ كل هذه الصفات معاً؟؟”

وتابعت في تغريدة أخرى سخريتها من كتائب الذباب بفضح غبائهم حتى في إلقاء التهم:”قلنا السيسي قالوا اخونجية، قلنا مبس قالوا مجوسية قلنا مبز قالوا إرهابية قلنا اسرائيل قالوا معادية للسامية قلنا اردوغان قالوا عدوة الإسلام قلنا نظام لبنان قالوا قطرية قلنا ايران قالوا داعشية!ما ضلّ بهذه المنطقة المنكوبة!”