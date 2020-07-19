منظمة اليونسكو تستذكر “مانديلا” وتدعو لنبذ التمييز العنصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت منظمة اليونسكو إلى نبذ التمييز العنصري والقضاء عليه، بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي لنيلسون مانديلا.

وقالت المنظمة الأممية في تغريدة على حسابها بـ”توتير، إن حياة نيلسون مانديلا “عبرة لنا جميعاً، فهي مثال للمثابرة على تذليل الصعاب، وللشجاعة في مواجهة أشد التحديات، وللوضوح الأخلاقي في ترويج المصالحة و السلام”.

وأضافت: “في اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، وفي كل يوم، يجب علينا أن نقف جنباً إلى جنب للقضاء على التمييز العنصري”.

ويحتفي العالم في الثامن عشر من شهر تموز/ يوليو كل عام باليوم العالمي لنيلسون مانديلا الموافق لذكرى ميلاده.

واختارت الأمم المتحدة موضوع هذا العام للاحتفاء بيوم المناضل والزعيم نيلسون مانديلا بالتأكيد على “أهمية العمل المشترك بين الحكومات وبين المواطنين لبناء عالم مستدام يعمه السلام والإنصاف”.

من جهة أخرى احتفلت المنظمة الأممية بهذا اليوم، وقالت في بيان لها ، “في عيد ميلاد نيلسون مانديلا، نحتفي بمدافع عالمي غير عادي عن المساواة والكرامة والتضامن، لقد كان مانديلا في القرن العشرين عملاقا في أخلاقه، ولا يزال إرثه الخالد نبراسا نهتدي به اليوم”.

وقالت إن الاحتفال بالذكرى “يجيء احتفالنا بيوم مانديلا هذا العام في وقت يُحدِق فيه خطر جائحة كوفيد-19 بالجميع وفي كل مكان، وخاصة أكثر الناس قابليةً للتضرر”.

وأضافت: “لقد ذكَّرنا نيلسون مانديلا بأنه ما دامت آفات الفقر والظلم والانعدام الصارخ للمساواة لا تزال قائمة في عالمنا، فلا أحد منا بوسعه أن يرتاح حقا”.

وختمكت بالقول: “فلنتذكر، في يوم مانديلا هذا، أنه يمكننا، ويجب علينا، أن نكون جزءا من السعي إلى مستقبل أفضل من الكرامة والفرص والرخاء لجميع الناس على كوكب مُعافى”.