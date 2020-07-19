محمد النصري يشعر بالحزن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عبر الفنان محمد النصري عن حزنه الشديد لرحيل فقيد الصحافة والثقافة، الإعلامي زاهر الكندري الأسبوع الماضي. وقال النصري إن الراحل ركن ركين من شمالنا الحبيب ولم يكن شخصاً عادياً، فقد رهن وقته وعمره لخدمة السلطة الرابعة، فكان قلمه رمزاً للقيم الرفيعة والمبادئ الناصعة. وأضاف خلال منشوره بصفحته بفيسبوك بحسب صحيفة آخر لحظة: أعزي نفسي في فقده المفجع، وأعزي الأحبة والأصدقاء وأعزي الصحافة والإعلام، مشيراً إلى أن الفقيد ترك إرثاً تاريخياً وقضية أكثر اتساعاً من أن نقوى على حملها خلفه.

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