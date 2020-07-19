بيان مشترك من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بشأن الأزمة الليبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا السبت في بيان مشترك استعدادها “للنظر في” احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا.

ووفقا لموقع قناة “فرانس24″، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: “نحض جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل”.

وأبدى القادة الأوروبيون الثلاثة في البيان الذي صدر على هامش مباحثات أوروبية في بروكسل تتناول خطة الإنعاش الاقتصادي، “استعدادهم للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرا أو برا أو جوا”.

وأضافوا “ندعو كل الأطراف في ليبيا، وكذلك داعميهم الأجانب، إلى وقف فوري للمعارك”، معربين عن “قلقهم الكبير” حيال “تصاعد التوتر العسكري في البلاد”.

وقالت الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، إنها طلبت من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع.

وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، أن “سياستها في ليبيا لم تتغير وأن واشنطن تعارض كل التدخلات”.

وأشارت إلى أن “تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت”.

وأكدت أنه “يجب احترام قرار حظر السلاح على ليبيا والعودة لمسار برلين”.