سامح شكري: هناك محاولات “خطيرة” للتوسع العسكري في المنطقة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن هناك محاولات للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي، واصفا الأمر بالخطير.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمان اليوم الأحد، إن ما يجري فى ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي والمصري.

وأكد أن مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن هناك محاولات من خارج الإقليم للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي، واصفا الأمر بالخطير.

وتابع “لابد من مواجهته بشكل حاسم”.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن التدخلات الخارجية في ليبيا، وجلب المسلحين الأجانب يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي المصري والعربي، متهما أطرافا خارجية بزعزعة الاستقرار.