ترامب يصف أكبر خبراء الصحة في حكومته بالشخص “المثير للقلق”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، الدكتور أنتوني فاوتشي، بـ”الشخص المقلق قليلاً”، ومع ذلك فلديهما “علاقة عظيمة”.

وتأتي تصريحات ترامب لـ”فوكس نيوز صنداي” بعد أن انتقد أعضاء إدارته، فاوتشي، لما قالوا إنها أخطاء ارتكبها رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ وقت مبكر في التعامل مع الوباء.

وقال ترامب: “دكتور فاوتشي ارتكب بعض الأخطاء، لكن لدي علاقة جيد جدًا معه، لقد تحدثت معه بالأمس لمدة طويلة. إنه شخص مثير للخوف قليلًا، لكن لا بأس بذلك”.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، فإن فاوتشي، كان حاضرًا في جميع الإحاطات اليومية لفريق العمل الخاص بالجائحة، والتابع للرئاسة الأمريكية، لكنه لم يتحدث علنًا في البيت الأبيض منذ أواخر أبريل/ نيسان.

وعرف فاوتشي وهو المستشار الصحي للبيت الأبيض بأنه المسؤول الأكثر صراحة فيما يتعلق بالتحذير من مخاطر الفيروس، وعواقب إعادة فتح الاقتصاد بشكل متسرع على عكس، ترامب نفسه ومسؤولين آخرين في الإدارة.