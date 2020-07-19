وزير الري المصري: الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي في قضية “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، إن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح الوزير المصري، في تصريح نقلته صحيفة “الشروق” المصرية، أن الأمر ليس سهلا وهناك تحديات عديدة تواجهها مصر في هذا الملف.
وتابع عبد العاطي قائلا “الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل برعاية الاتحاد الأفريقي بخصوص سد النهضة، وسننتظر عما تسفر نتائجه”.
ونقلت كذلك الصحيفة المصرية عن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابعة للبرلمان المصري، النائب محمد كمال مرعي، قوله “الجميع يهتم بقضية سد النهضة الإثيوبي، نحن جميعا داعمين للقيادة السياسية في قصة سد النهضة لأن هذا مصيرنا و نحن في أيدي أمينة”.
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