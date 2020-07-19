أسامة سعيد: يجب الكف عن إضعاف المنظومة الامنية بدواعي الإصلاح

اكد رئيس مؤتمر البجا المعارض اسامة سعيد ان اتفاق السلام القادم سيفتح الطريق امام مصالحة وطنية شاملة لا تستثني احداً فيما شدد على ان تعيين ولاة مدنيين يجب ان يخضع لمشاورات واسعة مع كل شركاء الثورة وقال سعيد في منشور على مجموعة (واتساب) امس: استراتيجيا يجب الكف عن زعزعة وإضعاف المنظومة الامنية بدواعي إصلاحها وأضاف :الحمقى من الاسلاميين والعلمانيين يعبثون بأمن ووحدة السودان.

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وتابع وفق صحيفة اخر لحظة التعديلات القانونية يرفعها تجار الدين على اسنة الرماح ليس نصرةً للدين إنما للتكسب السياسي واكد سعيد ان على الدولة ان تقف على مسافة متساوية من كل المكونات الاهلية في شرق السودان.

وقال إن أطراف مؤتمر اهل الشرق المنصوص عليه في إتفاق المسار هم حكومة السودان ومسار الشرق والقوى السياسية والمدنية والاهلية وذلك بأوزان صفرية واشار الى انهم طالبوا بالحكم الذاتي لشرق السودان في المفاوضات وتم إرجاؤه لمؤتمر اهل الشرق ليقرر بشأنه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )