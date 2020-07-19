عاجل | مصادر لـ"اخبار الخليج 365".. العطش يهدد الموسم الزراعي بمنطقة وسط النيلين

الأحد 19 يوليه 2020

أكدت مصادر في تصريحات لـ”اخبار الخليج 365”، أنه يعاني قطاع كبير من الأراضى الزراعية بمشروع الجزيرة في السودان ، من تأخر العمليات الزراعية للموسم الصيفي بسبب عدة مشكلات، ما أدى لتأخر زراعة نحو 160 ألف فدان من جملة 291 ألف فدان تمثل جملة المساحات الصالحة للزراعة بالقسم الشمالي، فيما تعاني عدة أقسام أخرى بالمشروع من العطش.



وأكد أحد المزارعين أنهم تفاجأوا بانقطاع تام للمياه وعدم توفرها في جميع القنوات، موضحا انهم توقفوا عن الزراعة في هذا التوقيت المهم والمناسب والأفيد لزراعة محصول القطن والذرة.

وكشف المصدر أن الأمر محبط للغاية وينذر بخطر كبير قد ينسف كل الموسم مناشدا إدارة الري بالمشروع ووزارة الزراعة لبحث الحلول الناجحة في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى للمزارع مواصلة العمل والإسهام في تنمية البلاد.

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وكان وكيل وزارة الري والموارد المائية، ضو البيت عبد الرحمن، قد تعهد بحل مشكلات العطش ببعض اقسام المشروع خلال أيام، لافتاً لعدم وجود مشكلة في المياة، موضحا أن المياة متوفرة بكميات وافرة.

جدير بالذكر أن مشروع الجزيرة الزراعي، يقع وسط السودان بين النيلين الأزرق والأبيض في السهل الطيني الممتد من منطقة سنار إلى جنوب الخرطوم .

وكشفت المصادر عن خروج عدد من محطات المياه على نهر النيل عن الخدمة، جراء انحسار مفاجئ لتدفق المياه فى النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، يمكن أن يكون ناتجا عن بدء إثيوبيا بملء خزان سد النهضة.

وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس أنور السادات الحاج محمد، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن "محطات الصالحة ( أ) و( ب) وبيت المال وشمال بحرى وأم كتى والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ لمياه لنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل".