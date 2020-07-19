مناع: انجازات الحكومة (صفرية) والوضع المعيشي لا يحتمل

التاريخ: 19-يوليو-2020
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قال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ان الفترة الانتقالة تمضي بسرعة البرق والانجازات (صفرية وسلحفائية) واضاف في تغريد له فى حسابه الشخصي “بتويتر” امس ان معاش الناس اصبح لايحتمل
وطالب وفق صحيفة السوداني بحكومة عمل ميدانية وورزاء يعملون على مدار الساعة من اجل اخراج الوطن من حفرة النظام البائد و(زاد) نريد حكومة بخطط واضحة ومشاريع تنمية عملاقة للفترة القادمة مثل زراعة ٢ مليون فدان الف ميقاوات كهرباء و٢ الف كيلو طرق وعودة السكك الحديدة والخطوط الجوية ومجانية التعليم والصحة وتحقيق السلام.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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