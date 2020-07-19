مذكرة للبرهان تطالب بالكشف عن أماكن قبور شهداء حركة (19) يوليو

تسلّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه في القيادة العامة للقوات المسلحة مذكرة من أسر شهداء حركة 19 يوليو 1971.

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وشملت المذكرة على عدد من المطالب، من بينها الكشف عن أماكن قبور الشهداء وحيثيات مُحاكماتهم وردّ الاعتبار لهم.

وقد أكد البرهان وفق صحيفة السوداني على مشروعية المطالب وأنه سيعمل مع أسر الشهداء والأجهزة المختصة على تحقيقها. وتقدم وفد أسر الشهداء بالشكر لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على اهتمامه بالمطالب المقدمة من أسر الشهداء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )