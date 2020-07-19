التاريخ: 19-يوليو-2020
0 مشاهدة
تسلّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه في القيادة العامة للقوات المسلحة مذكرة من أسر شهداء حركة 19 يوليو 1971.
وشملت المذكرة على عدد من المطالب، من بينها الكشف عن أماكن قبور الشهداء وحيثيات مُحاكماتهم وردّ الاعتبار لهم.
وقد أكد البرهان وفق صحيفة السوداني على مشروعية المطالب وأنه سيعمل مع أسر الشهداء والأجهزة المختصة على تحقيقها. وتقدم وفد أسر الشهداء بالشكر لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على اهتمامه بالمطالب المقدمة من أسر الشهداء.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة للبرهان تطالب بالكشف عن أماكن قبور شهداء حركة (19) يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.