ماذا قال جبريل ابراهيم عن التعديلات القانونية ؟

التاريخ: 19-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements جزم رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم، بان التعديلات القانونية التى أجرتها الحكومة ليست من اولويات الشعب الان، وقال في قروب واتساب يضم سياسين واعلاميين وفق صحيفة أخر لحظة :(كان الاولى تركها للمجلس التشريعي المنتخب لحساسيتها). الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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